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Spor Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan niye alındı?
Spor

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan niye alındı?

Şampiyonlar Ligi finali niye Türkiye’de oynanmayacak? İstanbul’da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili UEFA’dan açıklama geldi. Peki, niye final Türkiye’den alındı? Şampiyonlar Ligi finali niye Türkiye’de değil?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:38:00 -
Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan niye alındı?

Milyonların merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki, Türkiye’den final maçı niye alındı? Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkeye verildi?

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan niye alındı?

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

UEFA'nın karşılaşmayı İngiltere'de oynatmayı düşündüğü ancak İngiliz yetkililerin karantina muafiyeti sağlamaması sebebiyle mücadelenin Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi.

Türk makamlarının son iki yıldır Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde düzenlemek için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır ve İstanbul için gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır." ifadelerine yer verildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Türkiye'nin geçmişte birçok organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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