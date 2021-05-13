Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmayacak mı?
Şampiyonlar Ligi finali iptal mi? 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanması beklenen Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki, Peki, Şampiyonlar Ligi finali oynanmayacak mı?
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali pandemi sebebiyle 2021’e ertelenmişti. 29 Mayıs 2021’de yapılması planlanan final maçıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.