Mart ayıyla birlikte dev futbol organizasyonlarında da bitime az bir zaman kaldı. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi’nde programı araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final, final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.

İlk maçta deplasmanda Inter'i 2-0 yenen Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İtalyan temsilcisini ağırladı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazansa da bu sonuç tur atlamasına yetmedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Interli Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Alexis Sanchez, 63. dakikada kırmızı kart görerek Inter'i 10 kişi bıraktı.

Bayern Münih ise 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'u 7-1 yendi. Yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı. Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk ekipler Bayern Münih ve Liverpool oldu. Çeyrek finale kalan diğer takımlar ise 15-16 Mart tarihlerinde belli olacak.

15 Mart Salı:

23.00 Ajax-Benfica

23.00 Manchester United-Atletico Madrid

16 Mart Çarşamba:

23.00 Lille-Chelsea

23.00 Juventus-Villarreal

Son 16 turu tamamlandıktan sonra 18 Mart Cuma günü kura çekimi yapılacak. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

Bu yıl final Rusya’da yapılacaktı ancak savaş sebebiyle final maçının yeri değiştirildi.