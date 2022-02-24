  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi çeyrek final ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kimler çıktı?
Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kimler çıktı?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı 15 Şubat Salı günü başladı. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ekiplerin ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-24 14:34:00 -
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kimler çıktı?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler çeyrek finale çıkan takımların belli olup olmadığını, kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman 2022

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kimler çıktı?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı ilk maçları 15 Şubat Salı günü oynanmaya başladı. Turdaki ilk maçlar 22 ve 23 Şubat'ta oynanan mücadelelerle tamamlandı. Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Son 16 turu tamamlandıktan sonra 18 Mart Cuma günü kura çekimi yapılacak. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali28 Mayıs 2022'de Sankt-Peterburg'daki Sankt-Peterburg Stadyumunda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda alınan sonuçlar ve rövanş programı:

15 Şubat Salı:

Paris Saint-Germain -Real Madrid:          1-0

Sporting Lizbon-Manchester City:            0-5

16 Şubat Çarşamba:

Inter- Liverpool:               0-2

Salzburg-Bayern Münih:               1-1

22 Şubat Salı:

Chelsea-Lille:     2-0

Villarreal-Juventus:        1-1

23 Şubat Çarşamba:

Atletico Madrid - Manchester United:   1-1

Benfica-Ajax:    2-2

8 Mart Salı:

23.00 Bayern Münih-Salzburg

23.00 Liverpool-Inter

9 Mart Çarşamba:

23.00 Manchester City-Sporting Lizbon

23.00 Real Madrid-Paris Saint-Germain

15 Mart Salı:

23.00 Ajax-Benfica

23.00 Manchester United-Atletico Madrid

16 Mart Çarşamba:

23.00 Lille-Chelsea

23.00 Juventus-Villarreal

 

Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Spor

Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Spor

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 11'i | Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay