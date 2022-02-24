Şampiyonlar Ligi çeyrek final ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kimler çıktı?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı 15 Şubat Salı günü başladı. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ekiplerin ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler çeyrek finale çıkan takımların belli olup olmadığını, kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman 2022
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kimler çıktı?
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı ilk maçları 15 Şubat Salı günü oynanmaya başladı. Turdaki ilk maçlar 22 ve 23 Şubat'ta oynanan mücadelelerle tamamlandı. Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Son 16 turu tamamlandıktan sonra 18 Mart Cuma günü kura çekimi yapılacak. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali28 Mayıs 2022'de Sankt-Peterburg'daki Sankt-Peterburg Stadyumunda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda alınan sonuçlar ve rövanş programı:
15 Şubat Salı:
Paris Saint-Germain -Real Madrid: 1-0
Sporting Lizbon-Manchester City: 0-5
16 Şubat Çarşamba:
Inter- Liverpool: 0-2
Salzburg-Bayern Münih: 1-1
22 Şubat Salı:
Chelsea-Lille: 2-0
Villarreal-Juventus: 1-1
23 Şubat Çarşamba:
Atletico Madrid - Manchester United: 1-1
Benfica-Ajax: 2-2
8 Mart Salı:
23.00 Bayern Münih-Salzburg
23.00 Liverpool-Inter
9 Mart Çarşamba:
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon
23.00 Real Madrid-Paris Saint-Germain
15 Mart Salı:
23.00 Ajax-Benfica
23.00 Manchester United-Atletico Madrid
16 Mart Çarşamba:
23.00 Lille-Chelsea
23.00 Juventus-Villarreal