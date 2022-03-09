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Spor Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ederken futbolseverler çeyrek final maçlarının nerede ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 11:38:00 -
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. Futbolseverler ise çeyrek final eşleşmelerini ve maçların oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk ekipler Bayern Münih ve Liverpool oldu. Çeyrek finale kalan diğer takımlar ise 15-16 Mart tarihlerinde belli olacak.

15 Mart Salı:

23.00 Ajax-Benfica

23.00 Manchester United-Atletico Madrid

16 Mart Çarşamba:

23.00 Lille-Chelsea

23.00 Juventus-Villarreal

Son 16 turu tamamlandıktan sonra 18 Mart Cuma günü kura çekimi yapılacak. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

Bu yıl final Rusya’da yapılacaktı ancak savaş sebebiyle final maçının yeri değiştirildi.

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