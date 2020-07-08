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Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:05:25 -
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da İsviçre’de gerçekleştirilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, tek ayaklı maçlarla eleme yöntemiyle oynanacak turnuvanın kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos ve final maçı 23 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 7-8 Ağustos'ta tamamlanacak.

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