Şampiyonlar Ligi 6.hafta maçları | Bu hafta şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi haftanın maçları | Şampiyonlar Ligi’nde gruplar 6.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Futbolseverler bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi 6.hafta maçları | Bu hafta şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçları salı ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.
7 Aralık Salı
20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)
23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
8 Aralık Çarşamba
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)