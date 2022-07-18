Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler ise 3.eleme turu maçlarının ne zaman ayın kaçında oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turunda hangi takımlar karşılaşacak?
Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu ön eleme heyecanı başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği 3.ön eleme turu eşleşmeleri de belli oldu?
Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşları ise 9 Ağustos'ta yapılacak.
Eşleşmeler şöyle:
Maccabi Haifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)
Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya)
Ludogorets (Bulgaristan) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya)
Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Viktoria Plzen (Çekya)
Linfield (Kuzey İrlanda) / Bodo Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg)
Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Fenerbahçe (Türkiye) - Sturm Graz (Avusturya)
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)
Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)