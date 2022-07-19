Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu sonuçları:
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda heyecan 19 Temmuz Salı günü başladı. Futbolseverler ise maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda heyecan başladı. Futbolseverler ise 19 Temmuz Salı akşamı oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu sonuçları:
Karabağ-Zürich: 3-2
Zalgiris-Malmö:1-0
Pyunik-Dudelange: 0-1
Midtjlland-AEK: 1-1
Ludogorets-Shamrock:3-0
Linfield-Boro Glimt;
Dinamo Zagreb-Shkupi: