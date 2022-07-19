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Spor Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu sonuçları:
Spor

Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu sonuçları:

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda heyecan 19 Temmuz Salı günü başladı. Futbolseverler ise maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:24:00 -
Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu sonuçları:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda heyecan başladı. Futbolseverler ise 19 Temmuz Salı akşamı oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu sonuçları:

Karabağ-Zürich:               3-2

Zalgiris-Malmö:1-0

Pyunik-Dudelange:        0-1

Midtjlland-AEK:               1-1

Ludogorets-Shamrock:3-0

Linfield-Boro Glimt;

Dinamo Zagreb-Shkupi:              

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