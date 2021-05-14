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Spor Şampiyon yine İzmir'de belli olabilir
Spor

Şampiyon yine İzmir'de belli olabilir

Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir yine büyük bir heyecana sahne olabilir. Yarın oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu İzmir'den ilan edebilir.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 12:39:00 -
Şampiyon yine İzmir'de belli olabilir

Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı Beşiktaş, yarın Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe maçından alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakadan 3 gün sonra da 18 Mayıs Salı günü aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Daha önce 1975-1976, 2006-2007 ve 2017-2018 sezonu şampiyonlarının İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu.

Ligde 2 puanlık sistemin geçerli olduğu 1975-1976'da son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Trabzonspor, takipçisi Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı 29. haftada Alsancak Stadı'nda Göztepe ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle İzmir’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş’la puan farkını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı’nda şampiyonluğa ulaştı.

2017-2018 sezonunda son hafta öncesinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde giren Galatasaray, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada Göztepe'yi Bafetibi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Yenilgiye rağmen 2 gün sonra şampiyonluğunu ilan etti

1999-2000 sezonunda son 2 haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 6 puan önünde giren Galatasaray, 32. haftada 12 Mayıs 2000'de İzmir'de konuk olduğu Altay'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızlı ekip, takipçisi Beşiktaş'ın 14 Mayıs 2000'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesiyle ligde şampiyonluğa ulaştı.

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