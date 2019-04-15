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Şampiyon Türkiye'ye 7,8 milyar dolar kazandırdı

İhracatın değişmez şampiyonu Türk otomotiv endüstrisinde ilk çeyrek verileri açıklandı. Yerli otomotiv endsütrisi ilk 3 ayda yüzde 15’lik düşüşle toplamda 361 bin adet üretim gerçekleştirirken bunun yüzde 89’unu ihraç etti. İhracat geliri ise 7 milyar 891 milyon 134 bin dolar oldu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 06:30
Şampiyon Türkiye'ye 7,8 milyar dolar kazandırdı

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Üretim yüzde 15 daraldı

OSD verilerine göre, yılın ilk üç aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında azalarak 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 daralmayla ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti.

Ticari araç başarıyı korudu

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim, yılın ilk üç aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında geriledi. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 11, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 27 seviyesinde azaldı.

Ticari araç ihracatının yüzde 1 oranında artış gösterdiği bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 46 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 azaldı.

320 bin araç ihraç edildi

Ocak-Mart döneminde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 30 artarak 3 bin 772 adet olarak gerçekleşti.

sayı azaldı gelir arttı

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, yine dolar bazında otomobil ihracatı da yüzde 11 düşüş gösterdi. 2019 yılı ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı 7 milyar 891 milyon 134 bin dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 2 milyar 937 milyon 114 bin dolar oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 2,5 milyar seviyesinde gerçekleşirken, toplam ihracat ise avro bazında yüzde 2 artış kaydederek 6,9 milyar düzeyine yükseldi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 06:30
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