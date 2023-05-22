  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gürcistan'ın resmi havayollarından skandal karar şaşırttı! Devlet başkanını uçağa almayacak, istenmeyen kişi ilan edildi

Bakan Akar açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Yavuz Ağıralioğlu CHP'nin yalanlarını tek tek anlattı

6'lı masaya muhalif olanı hedef tahtasına koyuyorlar! Fatih Portakal'dan Sinan Oğan'a Muharrem İnce benzetmesi

'HÜDA PAR'lılar kızlarını okutmuyor' diyenler bunu bilmiyor mu?

Ekrem'i gören İstanbullu şaşkına döndü

Muhalefetin iki yüzlülüğü daha güzel anlatılamazdı! Fatih Erbakan böyle ayar çekti...

Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Ağıralioğlu'ndan gündem olan Kılıçdaroğlu tespiti: Neredeyse hilafet sancağını eline alacak!
Spor Şampiyon Napoli, Inter'i yendi
Spor

Şampiyon Napoli, Inter'i yendi

Yeniakit Publisher
2023-05-22 03:04:00 -
Şampiyon Napoli, Inter'i yendi

Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Napoli, Inter karşısında 3-1'lik skorla galip geldi.

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde şampiyon Napoli ile Şampiyonlar Ligi finalisti Inter karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-1'lik skorla kazandı.

Napoli, üç golle kazandı

Inter, 41. dakikada Roberto Gagliardini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Napoli, 67. dakikada Andre Franck Zambo Anguissa ile öne geçti. Inter, 82. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı. Napoli'yi öne geçiren golü 85. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti. Gianluca Gaetano, 90+5'te skoru belirleyen golü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu forma giymedi

Hakan Çalhanoğlu, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi tarafından dinlendirildi. Şampiyon Napoli, bu sonuçla puanını 86'ya yükseltti. Inter ise 66 puanda kaldı. Napoli, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Inter, Atalanta'yı ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23