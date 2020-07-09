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Spor

Şampiyon kim olur? | Bu sene şampiyon hangi takım olur | Süper Lig puan durumu

Süper Lig bitimine kaç hafta kaldı? Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verilen Süper Lig 12 Haziran’da tekrar başladı. Ligler kaldığı yerden devam ederken futbolseverler, şampiyonun hangi takım olabileceğini araştırıyor. Pek çok kişi “Hangi takım şampiyon olur?” , “Bu sene hangi takım şampiyon olur?” , “Süper Lig puan durumu güncel” , “Süper Lig ne zaman bitiyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:26:00 -
Şampiyon kim olur? | Bu sene şampiyon hangi takım olur | Süper Lig puan durumu

Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakaları mart ayında durduruldu. Basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları şampiyon ilan edilmeden liglerin tescil edilmesine karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ise Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 12 Haziran’da başlamasına karar verdi. 2. ve 3. Lig’de ise şampiyonlar ilan edildi.

Şampiyon kim olur? | Bu sene şampiyon hangi takım olur |Süper Lig puan durumu

12 Haziran’da tekrar başlayan Süper Lig’de heyecanlı maraton sürüyor. Sona yaklaştıkça heyecan tırmanıyor. Futbolseverler şimdiden “Bu sene kim şampiyon olur?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

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