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Şampiyon güreşçinin olimpiyat hedefi

Dünya Gençler Güreş Şampiyonas'ında altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal:- "Önümüzde büyük maçlar var, inşallah daha iyi sonuçlar alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum"

20 Ağustos 2019 Salı 17:29
Şampiyon güreşçinin olimpiyat hedefi

MANİSA (AA) - Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, bundan sonraki hedefinin olimpiyatlarda başarı göstermek olduğunu belirtti.

Grekoromen stil 60 kiloda üst üste 3. kez altın madalya alan Kerem Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden ve doğup büyüdüğü Kocatepe Mahallesi'ne geçen Kerem, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kerem, yaptığı açıklamada üçüncü defa dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bu sene 3. kez dünya şampiyonu olup 'hat-trick'i tamamladık. Önümüzde büyük maçlar var, daha iyi çalışıp daha iyi sonuçlar alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum. Benim en büyük hedefim zaten olimpiyatlar. İnşallah oraya gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Beni yalnız bırakmayan ailem, dostlarım, amcalarım, akrabalarım, hepsine buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kerem'in babası Kazım Kamal ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah nasip ederse daha nice başarılar getirecek." dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de açıklamasında Kerem'i artık olimpiyat şampiyonu olarak karşılamak istediklerini belirterek, "Kerem Kamal'ın bize vermiş olduğu bir söz var. Nasip olursa kardeşimizi olimpiyat şampiyonu olarak bu sokakta karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:29
  1. Kerem Kamal
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