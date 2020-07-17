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Spor

Sammy Mejia, parkelere veda etti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:51:34 -
Sammy Mejia, parkelere veda etti

İSTANBUL (AA) - Uzun yıllardır Banvit ve TOFAŞ forması giyen Dominikli basketbolcu Sammy Mejia, 37 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mejia, "Uzunca düşündükten ve duygusal iniş çıkışlar yaşadıktan sonra resmi olarak basketboldan emekli olmaya karar verdim. Hayatımın bu kapısını kapatırken, kendimle beraber götüreceğim çok şey var. Bu çocuğun rüyalarını gerçeğe dönüştürdüğün için teşekkürler basketbol." ifadelerini kullandı.

2012 yılında Banvit'e katılan Mejia, 2015'te ULEB Avrupa Kupası'nda yılın takımına seçilmişti. O yıl TOFAŞ'a transfer olan skorer oyuncu 5 yıldır Bursa ekibinde forma giyiyordu.

Meija daha önce, CSKA Moskova ve Cholet takımlarında oynamıştı.

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