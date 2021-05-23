Samira Efendi kimdir? Samira Efendi Mata Hari şarkısı sözleri

Samira Efendi, 17 Nisan 1991 doğdu. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etti ve üçüncü oldu. Efendi 2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi oldu.28 Şubat 2020 tarihinde İTV tarafından Efendi'nin 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ın temsilcisi olacağı açıklandı. Fakat yarışma COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edildi. 20 Mart 2020 tarihinde Efendi resmî Instagram sayfasından İctimai TV tarafından kendisine 2021 Eurovision Şarkı Yarışması için tekrar temsilcilik hakkı verildiğini bildirdi. Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek.

Samira Efendi şarkıları neler?

"Yarımın Yarı"

"Sen Gelende"

"Yol Ayrıcı"

"Cleopatra"

"Mata Hari"

Mata Hari şarkısı sözleri

Ben bir casusum, ortaya çıkarırım

Tüm sırların, onları istiyorum

Artık beni durduramaz

Ben bir yalancıyım

Arzu oyununu oynamak

Hayatta kalan kimse bırakmayacak

Şimdi bana aşık olur musun?

Tıpkı Kleopatra gibi (aah-aah)

Aşıklar ordusu

Ateş yakarım

(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Ben tehlikeli bir aşığım

Zehirli suyumu içiyorum

Ve sen benim büyümün altındasın

Büyüleyici

Direnemezsin, onunla savaşmayı dene

Anlatacak bir hikayen var mı

Tıpkı Kleopatra gibi (aah-aah)

Aşıklar ordusu

Ateş yakarım

(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)

Ma-Ma-Ma-Mata Hari