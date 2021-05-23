Samira Efendi kimdir? Samira Efendi Mata Hari şarkısı sözleri
Eurovision 2021’e Azerbaycan'ı temsilen şarkıcı Samira Efendi katıldı. Samira Efendi Eurovision 2021’e katılmasıyla birlikte Samira Efendi’nin kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki Samira Efendi kimdir? Samira Efendi kaç yaşında? Samira Efendi şarkıları neler? İşte Samira Efendi Eurovision 2021 Mata Hari şarkı sözleri.
Samira Efendi, 17 Nisan 1991 doğdu. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etti ve üçüncü oldu. Efendi 2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi oldu.28 Şubat 2020 tarihinde İTV tarafından Efendi'nin 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ın temsilcisi olacağı açıklandı. Fakat yarışma COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edildi. 20 Mart 2020 tarihinde Efendi resmî Instagram sayfasından İctimai TV tarafından kendisine 2021 Eurovision Şarkı Yarışması için tekrar temsilcilik hakkı verildiğini bildirdi. Azerbaycan'ı 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Mata Hari isimli şarkı ile temsil edecek.
Samira Efendi şarkıları neler?
"Yarımın Yarı"
"Sen Gelende"
"Yol Ayrıcı"
"Cleopatra"
"Mata Hari"
Mata Hari şarkısı sözleri
Ben bir casusum, ortaya çıkarırım
Tüm sırların, onları istiyorum
Artık beni durduramaz
Ben bir yalancıyım
Arzu oyununu oynamak
Hayatta kalan kimse bırakmayacak
Şimdi bana aşık olur musun?
Tıpkı Kleopatra gibi (aah-aah)
Aşıklar ordusu
Ateş yakarım
(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Ben tehlikeli bir aşığım
Zehirli suyumu içiyorum
Ve sen benim büyümün altındasın
Büyüleyici
Direnemezsin, onunla savaşmayı dene
Anlatacak bir hikayen var mı
Tıpkı Kleopatra gibi (aah-aah)
Aşıklar ordusu
Ateş yakarım
(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
Ma-Ma-Ma-Mata Hari