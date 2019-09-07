0553 313 94 23

Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i raflarda

İş Bankası Kültür Yayınlarının Türk Edebiyatı Klasikleri, Tanzimat Dönemi’nin yenilikçi edebiyatının öncülerinden Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt adlı kitabıyla devam ediyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:59
Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i raflarda

İş Bankası Kültür Yayınlarının Türk Edebiyatı Klasikleri, Tanzimat Dönemi’nin yenilikçi edebiyatının öncülerinden Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt adlı kitabıyla devam ediyor.


Samipaşazade Sezai’nin ilk ve tek romanı olan Sergüzeşt, gerek kurgusu gerekse anlatımıyla edebiyat tarihimizde bir dönüşümün habercisi kabul ediliyor. Henüz çocuk yaşta Kafkasya’dan getirilip İstanbul’da satılan Dilber’in macerasının, XIX. yüzyıl sonu Osmanlı’sında hâlâ sürmekte olan insan ticaretinin birey ve toplum hayatında yol açtığı yıkım üzerinden ustaca anlatıldığı ve devrinin sosyo-kültürel yapısına da ışık tutan Sergüzeşt, okuyucunun beğenisine sunuldu.



Yazar hakkında


İstanbul’da doğan Samipaşazade Sezai’nin (1859-1936) çocukluk ve ilk gençlik yılları Maarif nazırlığı da yapmış olan babası Sami Paşa’nın Taşkasap’taki büyük konağında geçti. Bu konak, dönemin meşhur fikir adamlarına, yazar ve şairlerine ev sahipliği yapan önemli bir buluşma noktasıdır. Sezai burada pek çok yazar ve şairle tanışır. Özel hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri alır. Gençlik yıllarında oldukça etkilendiği Namık Kemal ve yakın dostu Abdülhak Hamit’in yenilikçi düşüncelerini benimseyen Sezai, 1880’de Londra Sefaretine ikinci kâtip olarak atanır. Burada Batı edebiyatını, özellikle Shakespeare’in eserlerini inceleme imkânı bulur. Londra’da geçirdiği bu zaman onun düşünce dünyasını ve edebi ufkunu genişletir. 1901’e kadar İstanbul’da Hariciye Nezareti’nde muavinlik görevini sürdürür. İstanbul’da geçirdiği 1886-1901 yıllarında Sergüzeşt’i, Küçük Şeyler’i ve Rumûzü’l-Edeb’ i yayımlar. İstanbul’un alafranga dünyasına yönelik ilk köklü saptamalar onun eserlerinde belirir. Sergüzeşt’te esirlik ve özgürlük kavramlarını işlemesi hükümetin takip çemberine girmesine neden olur ve 1901’de Paris’e kaçar, burada Jön Türklere katılır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:59
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endüstriyel reklamdan 124 bin istihdam
    1. Endüstriyel reklamdan 124 bin istihdam
    2. Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni
    3. Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev..
    4. Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 ölü,..
    5. Sağlık personeli alım ilanları İŞKUR..
    6. AVM Perakende Ciro Endeksi arttı
    7. Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama..
    8. Mersin’i daha da güzelleştirmek için..
    9. Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük..
    10. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk..
    11. Park halindeki araçlara çarpıp..
    12. hepsiburada.com kazandırıyor
    13. Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes..
    14. Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla..
    15. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den..
    16. Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme..
    17. Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım..
    18. Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i..
    19. Tünelde rekor delme bitti! Metroda..
    20. Ulusal görme taramasıyla bozukluklar..
    21. Kara Şükrü Mezarlığı’nın durumu içler..
    22. Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği
    23. Aslanapa üretiyor
    24. (Özel) Taş plaklarla zamanda yolculuk
    25. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    26. Sındırgı’da kaçak sigara operasyonu
    27. Aslanapa’da cami cemaati ve..
    28. (Özel) Polatlı’da Yunan ordusuna ait..
    29. Tek dal sigara imalathanesi kuran..
    30. (Özel) Okul çantası ağrı yapıyor
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...