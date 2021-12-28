Şam'ın iki yüzü! Bir tarafta vatandaş katliamı bir tarafta Noel kutlaması

Esad yönetimi, 5 milyon dolar harcayıp başkent Şam’da Noel kutlaması yaparken, 5 milyon Suriyeli ise kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Batılı ülkeler salgın sebebiyle Noel etkinliklerini iptal ederken Suriye'de Beşar Esad yönetimi başkent Şam’da Noel kutlaması yaptı. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, eski Suriye başbakanlarından Ahmet Toma, Şam’da rejimin 5 milyon dolar harcayıp Batılı Hristiyan ülkelere "İslam’ı boğdum, sizden farkım yok" mesajı verdiğini söyledi. Şam’da gösterişli kutlamalar yapılırken İdlib, Zahteri, Arsal, Tenef, Kamışlı, Haseke, Ezrak, Rakka, Nasib, Rukban ve Cabir gibi mülteci kamplarında 5 milyon Suriyeli zorlu şartlarda ise hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Vahşeti kutluyor

Ahmet Toma “Suriye’nin başkentinde ortalama bir aile ekmek bulmak için üç saat sıra bekliyor. Esad bölgesinde gaz, benzin yok. PKK terörüne Suriye’nin üçte birini teslim etti. Asgari ücret aylık 12 dolar. Halkın yarısı ülkeden kovuldu ancak Nusayri dikta on yıllık vahşeti Noel görüntüsü altında kutladı” dedi.

Yıkım, kamufle ediliyor

Ahmet Toma’ya göre Baas rejiminin abartılı kutlamaları onların gerçek karakterini en iyi yansıtan örnek. Esad ve destekçileri tamamen enkaza dönen şehirlerde yüzde 90’ı açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkûm edilen insanların acılarını yok sayıyor. Noel görüntüsü altında sergilediği vahşeti kutluyor. ‘Bize başkaldıranları nasıl ezdiğimizi görün’ diyor. Ülkede var olan gerçek tabloyu bu yolla gizlemeye ve uluslararası topluma burada her şey normal yalanını söylüyor.

Soykırım rejimi

Baba ve oğul Esad'ın darbe ürünü antidemokratik niteliklerinin yanında katliam ve soykırım rejimi olarak görüldüğünü belirten Ahmet Toma “Verilen sahte görüntü bu gerçeği saklama çabasıdır. Suriye’de binlerce insan virüs sebebiyle öldü. Rejim, ne ilaç temin etti ne tedavi üniteleri oluşturdu ne de tedbir aldı. Halkının her şekilde ölümünü isteyen bir anlayış egemen. Dikta idaresini sürdürmek adına her yolu deniyor” ifadelerini kullandı.

Utanç verici

Suriye yardım kuruluşlarının çatı yapılanması ‘Yardım ve Koordinasyon Birimi ‘ACU’ Başkanı Muhammed Hasno da başkent Şam’da yapılan çılgın kutlamayı “utanç verici” olarak nitelendirdi. Hasno “Esad’ın iktidar hırsı 22 milyon insanımızın hayatını mahvetti. Her yeni yıl her zaman yeni şeyler getirebilir ve insanlar daha iyi bir hayatın hayalini kurar. Ancak Esad bizim hayallerimizi çaldı. Ülkede yükselttiği Noel ağaçlarında milyonların çığlığı asılı. Çocuklarımızın yüzde 44’ü eğitim hakkından mahrum. Bu savaşa bir milyondan fazla kurban verdik. Yaşanan onca acıya rağmen yapılan masraf kanlı zafer kutlamasından başka anlam taşımıyor” diye konuştu.