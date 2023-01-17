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Samimiyet testi için adres gösterildi! Cumartesi annelerine bomba çağrı

Cumartesi annelerine seslenen Karahasanoğlu, 90'lı yıllardaki faili meçhullerin sorumlularından olarak gösterilen Hasan Kundakçı'yı öven Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e tepki göstermelerini istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:02:00 -

"Cumartesi annelerinin eylem yapma sebebi" olan 90'lı yıllardaki faili meçhullerin baş müsebbibi olarak görülen Hasan Kundakçı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından göklere çıkarıldı. Öztürk bugünkü yazısında Kundakçı için, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevine 20 Ağustos 1995'de Korgeneral Hasan Kundakçı atanmıştı. Terörün en azgın olduğu dönemde Asayiş Kolordu Komutanlığı görevindeydi. Elinden hiç silahını düşürmez, helikopterle gittiği yerlerde de silah bacağının arasında olurdu." diyerek övgülerde bulundu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Saygı Öztürk'ün yazısını değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, cumartesi annelerine seslendi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Hadi bakalım cumartesi anneleri, Hasan Kondakçı'nın asayiş komutanı olduğu zaman Güney Doğu'da, Doğu Anadolu'da faili meçhullere giden, beyaz toroslara bindirildikten sonra kaybolan insanlar vardı. Bunların faillerinin bulunması hatta ölenlerin cesetlerinin bulunması için cumartesi anneleri her hafta Galatasaray'da eylem yapıyorlar. Şu Saygı Öztürk için de bir eylem yapsanıza ya. Sizin haklarını aradığınızı söylediğiniz o gençler için, "Yaparız!" diyen adama kahraman sıfatı yüklüyor Saygı Öztürk. Gidin Sözcü gazetesinin kapısına, "Sizi kınıyoruz" deyin cumartesi anneleri. Deyin ki, ben sizin gerçekten samimi bir şekilde çocuklarınız için eylem yaptığınızı, AK Parti'yi devirmek için değil, o faili meçhulleri sonlandıran AK Parti'yi Amerika'nın tezgahlarıyla gece gündüz devirmeye çalışmak için değil, çocuklarınızın cesedini bulmak için... O çabanıza inanayım ben sizin.

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Yorumlar

onlar vesayetin uzaktan kumandalı amerikancı kardeşleri, hedefleri ortak, patronları ortak, sesleri-sessizlikleri ortak!!

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