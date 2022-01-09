Şamil Tayyar'dan muhalefete çağrı: Gelin bundan feragat edin
Sosyal medya hesabından muhalefete çağrıda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla muhalefete bir çağrıda bulundu.
Tayyar, yaptığı paylaşımda "Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?" dedi.