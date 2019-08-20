Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...' Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar, terör örgütüne açıkça destek veren HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamalarını değerlendirdi. Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasiye inanıyorsak seçimle gelen seçimle gitmelidir. Ancak... Demokratik haklar demokrasiyi yıkmak için kullanılamaz. Kandil’den gönderilen teröriste ‘eş başkan’ sıfatıyla mazbatayı vermek; millet iradesine ihanettir, hukuksuzdur, antidemokratiktir. Sistem kendini korur" dedi.

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