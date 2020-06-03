Şamil Tayyar'dan Doğu Perinçek'e tepki
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e tepki gösterdi.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanımıza ‘İslamcı Kemalist’ diye rol biçen, AK Parti’nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım. Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz, ilave meziyetlere ihtiyaç var.
1/Haddinizi bileceksiniz.
2/Darbe seçmeyeceksiniz.
3/Milli olacaksınız."
İşte o tweet: