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Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Ahlaksızlık, sahtekarlık, müfterilik

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberlere çok sert çıktı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:07
Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Ahlaksızlık, sahtekarlık, müfterilik

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Batman'da  “Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği” yönünde çıkan ve sonrası yalanlanan haberlere tepki gösterdi.

Şamil Tayyar, Batman Valiliği'nin "Sosyal medyada 'Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" paylaşımını alıntılayarak, "İktidarın faaliyetleri kamu denetimine açıktır ve isteyen iftiraya varmadan her türlü eleştiriyi yapabilir. Yalan üzerinden algı oluşturmak, eleştiri özgürlüğü değil düpedüz sahtekarlıktır, ahlaksızlıktır, müfteriliktir" dedi.

Şarkıcı bile yalanladı

Şarkıcı Dodan Özer ise olayla ilgili, "İşletmenin ruhsatla ilgili bir probleminin olduğuna dair ihbar alındığını ve bu ihbar üzerine polislerin geldiğini gördük. Hiç kimsenin bir dil üzerinden siyaset yapması doğru değil ve herhangi bir dilin üzerinden de o siyaseti geliştirip, başka boyuta taşıması hele hele hiç doğru değildir. Olayın bu hale gelmesi, Kürtçe şarkı söyleniyor olması üzerinden yürütülen bir durum haline getirilmesi yanlış. Gelişen olay öyle değildir. Hiç kimse bunu politik bir noktaya çekmesin. Tamamen polis ile işletme sahibinin arasında gelişen bir durum" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:07
  1. Batman
  2. Şamil Tayyar
  3. Dodan Özer

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