Şamil Tayyar, kritik detayı duyurdu: Bu Türkiye'nin diplomatik başarısıdır

AK Parti Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar, Barış Pınarı Harekatı'nı kınamak için toplanan BMGK'da yaşananlara ilişkin konuştu.

Şamil Tayyar, BMGK'da yaşananların Türkiye'nin başarısı olduğunu söyleyerek, "ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nde Türkiye’nin kınanmasına onay vermedi. Bu gelişme, ABD ve Rusya’yı aynı tavırda buluşturan Türkiye’nin diplomatik başarısıdır. Yoğun kuşatmaya rağmen uluslararası platformda haklılığının tescilidir" dedi.

Operasyonda, teröristlerin gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını belirten Tayyar, "Dün bebeklere, sivillere, bugün gazeteci meslektaşlarımıza saldıran terör örgütü YPG/PKK, kirli ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, terörü lanetliyoruz" dedi.

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