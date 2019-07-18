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Samet Dağlı Sarıyer’de

TFF 2.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
Samet Dağlı Sarıyer’de

TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, Kızılcabölükspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Samet Dağlı’yı kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, Kızılcabölükspor’dan 25 yaşındaki sağ kanat, sol kanat ve forvet arkası da oynayabilen genç oyuncu Samet Dağlı ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncu geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 33 karşılaşmada forma giyip 10 gol, 15 asistlik performans göstermişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
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