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Spor Samet Aybaba'dan TFF'ye çağrı: Bu oyuncuları koruyun
Spor

Samet Aybaba'dan TFF'ye çağrı: Bu oyuncuları koruyun

Yeniakit Publisher
2024-09-17 11:56:00 -
Samet Aybaba'dan TFF'ye çağrı: Bu oyuncuları koruyun

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yıldız oyuncuların korunması için TFF'ye çağrı yaptı.

Beşiktaş Yönetimi’nin saha içinde yapılan aşırı sertlikteki müdahalelere olan tepkisi devam ediyor.

Takımdaki yıldız oyunculara karşı kasıtlı bir sertlik gösterildiğini öne süren Samet Aybaba; Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak, “Ülkemize gelen özel yeteneklere sahip çıkıp onları korumamız gerekiyor. Bu konuda hakemlere büyük iş düşüyor. Federasyon bunun önlemini almalı. Silva, Gedson, Immobile gibi özel yeteneklere neredeyse tekme tokat giriliyor. Buna bir an önce önlem alınsın” ifadelerini kullandı.

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