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Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu
Spor Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak doğruladı
Spor

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak doğruladı

Samet Aybaba ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü İtalyan Vincenzo Montella oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 20:26:00 -
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak doğruladı

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'yla yollar ayrılmıştı. Başkan Murat Sancak, takımın başına geçecek yeni hocayı açıkladı.

Montella ile anlaştık

Haber Global'e konuşan Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık, geliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı istediklerini belirten Sancak, siyah-beyazlı kulübün son kararı vermesini beklediklerini söyledi.

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