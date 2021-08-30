Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu! Murat Sancak doğruladı
Samet Aybaba ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü İtalyan Vincenzo Montella oldu.
Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'yla yollar ayrılmıştı. Başkan Murat Sancak, takımın başına geçecek yeni hocayı açıkladı.
Montella ile anlaştık
Haber Global'e konuşan Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık, geliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı istediklerini belirten Sancak, siyah-beyazlı kulübün son kararı vermesini beklediklerini söyledi.