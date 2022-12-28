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Spor

Samet Akaydın'ı canlı yayında açıkladı!

Stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor cephesi transfer ile alakalı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 19:32:00 - 2022-12-28 19:33:23
Samet Akaydın'ı canlı yayında açıkladı!

Stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor cephesi transfer ile alakalı açıklamada bulundu.

Devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydın için önemli bir adım attı. Adana Demirspor cephesi, yaşanan son gelişmeleri duyurdu.

Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi. Samet Akaydın zaman zaman hücuma çıkarak attığı gollerle de öne çıkarken, Fenerbahçe Teknik Dİrektörü Jorge Jesus'un dikkatini çekti.

3'lü savunmada alternatif isimlere ihtiyaç duyan Jorge Jesus, yerli statüsünde oynayabilen 28 yaşındaki stoperin transfer edilmesine onay verdi.

Portekizli teknik adamın bu talebinin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde önemli bir yol aldı.

Star'a göre; Bu görüşmeyle ilgili olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuştu. Murat Sancak yaptığı açıklamada ""Başkan Ali Koç'a söz verdim." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'da bu sezon 14'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 resmi maça çıkan Samet Akaydın, 1328 dakika forma giydi. Öte yandan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samet Akaydın için geçtiğimiz günlerde "Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz. Çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden birçok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil." açıklamasını yaptı.

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