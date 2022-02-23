Şambali tatlısı tarifi nasıl yapılır? En kolay ve pratik şambali tatlısı tarifi
Şambaba veya Şam tatlısı olarak da bilinen şambali şerbetli bir sokak tatlısıdır. Özellikle İzmir'de camekanlı motorlarda satılanları meşhurdur. Adından da tahmin edileceği gibi Suriye'nin Şam kentine özgü bir tatlıdır. Ülkemizde Antakya, Adana, Trakya, İzmir ve Ege bölgelerinde kendine yer edinmiştir. En kolay ve pratik şambali tatlısı tarifi nasıl yapılır? İşte kolay tarif
Şambali tatlısı tarifi
Malzemeler
- 1 kilo irmik
- 2 bardak süt
- 2 bardak şeker
- 2 çay kaşığı karbonat
Şerbeti için;
- 5,5 bardak şeker
- 3,5 bardak su
- Çeyrek limon
Şambali tatlısı nasıl yapılır?
Tatlının hamuru için gerekli olan malzemeleri bir tepsi içine alın. Karıştırarak yoğurun. Kıvam alan hamuru bir kase içine alın. Üzerini streç film ile kapatın. Bir gece buzdolabında bekletin. Buzdolabında sertleşen hamuru ertesi gün dolaptan çıkarıp 2 saat oda ısısında bekletin. Dinlenen hamuru 5-10 saniye yoğurun. Evinizde pekmez var ise pişirme tepsisinin tabanına biraz pekmez sürün. Pekmez yoksa sürmeseniz de olur. Hamuru tepsi içine alıp elinizle düzelterek basın. Tamamen üzerini düzleyin. İnce şekilde dilimleyin. Dilimlerin üzerine fıstık yerleştirin. Oda ısısında 45 dakika kadar bekletin. Tatlıyı önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin. Tatlı fırındayken şerbeti ocak üzerine alıp kaynatın. Pişen tatlının ilk sıcaklığı çıkana kadar 3 dakika süre ile bekleyin. Ardından sıcak şerbeti tatlı üzerine dökün. Tatlı tamamen şerbetini çekince servisini yapabilirsiniz.