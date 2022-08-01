Samanlıkta çıkan yangında 5 bin balya yandı
Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot küle dönerken samanlık kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere, Keçikayası Mahallesi'nde Fahrettin Göral'a ait ot yığınlarının bulunduğu alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 5 bin bağ ot kül oldu. (İLKHA)