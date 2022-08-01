  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samanlıkta çıkan yangında 5 bin balya yandı
Yerel

Samanlıkta çıkan yangında 5 bin balya yandı

Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot küle dönerken samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 11:34:00 -
Samanlıkta çıkan yangında 5 bin balya yandı

Edinilen bilgilere, Keçikayası Mahallesi'nde Fahrettin Göral'a ait ot yığınlarının bulunduğu alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 5 bin bağ ot kül oldu. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23