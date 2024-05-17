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Yerel Samanlık yangını söndürüldü
Yerel

Samanlık yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-17 09:00:00 -
Samanlık yangını söndürüldü

Yalova’nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde saman depolanan hangarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayazma köyünde samanlıkta elektrik kontağından yangın meydana geldi. Yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 3 iş makinesiyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Yalova Belediyesi 2, Çiftlikköy Belediyesi 1, TASKİB Birliği de 1 itfaiye aracı ile destek verdi. Yangını kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında hangarda maddi hasar meydana geldi.

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