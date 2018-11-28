Samandıra'ya Ersun Yanal baskını! Taraftarlar akın etti
Bu sezon beklentiler çok uzağında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.28 Kasım 2018 Çarşamba 21:11
Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.
Ersun Yanal lehine tezahürat
Taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.
Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.
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