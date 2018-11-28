Samandıra'ya Ersun Yanal baskını! Taraftarlar akın etti

Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.

Ersun Yanal lehine tezahürat

Taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.

Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.