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Samandıra'ya Ersun Yanal baskını! Taraftarlar akın etti

Bu sezon beklentiler çok uzağında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:11
Samandıra'ya Ersun Yanal baskını! Taraftarlar akın etti

Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.

Ersun Yanal lehine tezahürat 

Taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.

Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:11
  1. Trabzon
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Samandıra Can Bartu Tesisleri
  5. Can Bartu Tesisleri

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  • HakkariliHakkarili11 dk önce
    Ali koc istifa.
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