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Aktüel

Samandağ’da park halindeki otomobil kundaklandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobil kundaklandı.

2020-04-18 22:41:41 -
Samandağ’da park halindeki otomobil kundaklandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobil kundaklandı.



Olay, Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi 28. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasır Yıldız’a ait 33 KJB 05 plakalı park halindeki otomobil henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından lastiğe yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Bir anda sokaktaki araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri jandarma ve itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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