Samandağ’da korkutan ev yangını Hatay’ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi’nde bir evde sabaha karşı elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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