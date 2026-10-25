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Yerel Samandağ Kuşalanı'nda kritik yola beton asfalt
Yerel

Samandağ Kuşalanı'nda kritik yola beton asfalt

Yeniakit Publisher
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Samandağ Kuşalanı'nda kritik yola beton asfalt

SAMANDAĞ KUŞALANI’NDA KRİTİK YOLA BETON ASFALT Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde sağlıklı ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturmak amacıyla yol modernizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesinin ardından harekete geçerek yeni yol yatırımını hayata geçirdi.

Öğrenci ve Velilerin Yol Çilesine Son

Özellikle okullar bölgesi olarak bilinen alanda öğrenci ve velilerin yaklaşan kış mevsimi öncesinde yol sorununa son vermek amacıyla başlatılan asfalt seriminde 1600 metrelik yol revize edilecek.

Çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi amaçlanırken altyapı çalışmaları biten bölgelerde Büyükşehirin asfaltlama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

 

Başkan Karaçay: 20 Yıllık Kronik Sorun Çözüldü

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bölgedeki çalışmaların Büyükşehir ile koordineli şekilde sürdüğünü belirterek “Burada 4 okulda 2 bin öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu yol ayrıca Samandağ’ın yeni mezarlığına çıkacak bir yol olacak. Bölgedeki altyapı çalışmalarının bitirilmesi talebimizi kabul eden HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahallede 20 yıllık kronik bir sorun olan altyapı meselesinin çözülmesinin akabinde yol çalışmasının önemine değinen Başkan Karaçay, “Bu yol sadece güzergâh olarak okul bölgesini değil aynı zamanda Samandağ’ın yeni mezarlığını da kapsıyor.” dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Şahutoğlu, sunulan hizmetlerden dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve HBB ekiplerinin yanı sıra Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

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