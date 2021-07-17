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Yerel Saman yüklü tır küle döndü
Yerel

Saman yüklü tır küle döndü

Kuzey Marmara Otoyolunda saman yüklü tır dorsesi yanarak kül oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 07:29:00 - 2021-07-17 07:32:24
Saman yüklü tır küle döndü

Yangın saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çitfalan Mevkii Ankara istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsüne seyir halinde olan bir tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necati Reyiz’in kullandığı 41 B 3907 plakalı saman yüklü tırın dorse balatalarında yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden Necati Reyiz tırı durdurarak dorseyi çekiciden ayırdı.

Balatalarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dorsenin tamamını sardı. Necati Reyiz’in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tır sürücüsü Necati Reyiz, “Balatalar sıktı durdum, gevşettim yürüdüm bir kilometre baktım kıvılcım. Yangını söndürmeye kalktım fayda etmedi. Yardım ettiler kafayı kurtardık işte. Çorlu’dan geliyordum Tekirdağ’dan saman yüklü idi” şeklinde konuştu. Sürücü Necati Reyiz, dorsesinin kül haline dönen durumunu gördüğünde ise morali bozuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yanan dorse, çekici yardımıyla otoyoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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