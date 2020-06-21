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Aktüel

Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

Şanlıurfa’da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:10:04 -
Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

Şanlıurfa’da hasat dönemiyle birlikte tehlikeli bir şekilde yollarda ilerleyen saman yüklü araçlar görülmeye başlandı.


Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da hasat döneminin başlamasıyla birlikte trafikte saman yüklü araçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 metre yüksekliği bulan yükleriyle ilerleyen kamyon ve tırlar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kamyon ve tırların yolda ilerleyişi vatandaşlar tarafından da kameralara kaydedildi.

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