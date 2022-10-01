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Gündem Şaman-Pagan ritüellerine İslami kisve giydirildi!
Gündem

Şaman-Pagan ritüellerine İslami kisve giydirildi!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik'te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış töreni çeşitli gösterilere sahne oldu. Törende gösteriler Şaman-Pagan ritüellerine İslami kisve giydirilerek “kültür” adı altında millete izlettirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:33:00 - 2022-10-01 15:35:36

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik'te düzenlenen “4. Dünya Göçebe Oyunları”nın açılış töreni çeşitli gösterilere sahne oldu. Törende gösteriler Şaman-Pagan ritüellerine İslami kisve giydirilerek “kültür” adı altında millete izlettirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında oluşturulan alanda gerçekleşti.

Tören, ışık ve dans gösterileriyle devam etti. "Alem, evren ve kün", "Türkler ve at", "Göçebe oyunları", "Türk dünyasının ünlü şahsiyetleri", "Türkiye tarihi" ve "Türk dünyası" temalı koreografi gerçekleştirildi.

Törende gösteriler Şaman-Pagan ritüellerine İslami kisve giydirilerek “kültür” diye millete izlettirildi.

Kaynak: Baran Haber

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