Saman lobisini kudurtan tablo
Akit’in elde ettiği tarımsal veriler, ‘saman’ edebiyatı üzerinden Türkiye’de tarımın çöktüğünü iddia eden malum zihniyeti yalanlıyor. Rakamlar, tarım ürünlerinin mahsulünde, AK Parti öncesi döneme göre yüzde 800’lere varan artışlar olduğunu, özellikle de muz, antepfıstığı, çilek, nar, fındık, çay ve şeker pancarı gibi ürünlerin mahsulünde büyük artışlar yaşandığını gözler önüne seriyor. İşte azgın azınlığı kudurtacak olan 18 yıllık gurur tablosu...
Başını CHP’nin çektiği muhalefet partilerinin, marjinal sol örgütlerin ve bu iki cenahın tetikçiliğini yapan yandaş medyanın iddialarının aksine AK Parti döneminde tarım ürünlerinde büyük artışların gerçekleştiği ortaya çıktı. Son dönemlerde ‘saman’ edebiyatını yoğunlaştıran ve tarımın çöktüğü yönünde algı oluşturan muhalefet ve yandaş medyasının aksine rakamlar Türkiye’nin tarım üretiminde iyi bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor.
Tarımda üretimin düştüğü iddiaları son dönemde şer odakları tarafından gündeme getirilse de AK Parti dönemiyle birlikte tarım ürünlerini üretiminde devasa artışların olduğu belirlendi. Muz, çilek, antepfıstığı, nar, greyfurt gibi ürünlerin yanı sıra; çay, şeker pancarı ve fındık gibi tarımsal gıdaların mahsulünde yüzde 600’lere varan artışların yaşandığı kaydedildi.
Çiftçi destek aldı mahsul arttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda çağ atlayan Türkiye son 18 yılda tarım alanında da destan yazıyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ‘tarım bitti’, ‘çiftçi borç batağında’ gibi söylemlerle manipülasyon peşinde koşadursun, AK Parti döneminde tarım ürünlerindeki mahsul artışı göze çarpıyor. AK Parti öncesine kadar sadece zenginlerin alabildiği gıda ürünlerindeki üretim bolluğu çiftçiye ve tarıma verilen önemin bir başka kanıtı olarak dikkat çekiyor.
- 2000-2001 yıllarında 64 bin ton üretimi olan muz, 2018-2019 yılları arasında yüzde 678.1 oranında artarak 498.888 tona ulaştı.
- 2000-2001 yılları arasında 59 bin ton üretimi yapılan nar, 2018-2019 yıllarında yüzde 810 artış göstererek 537.847 tona kadar yükseldi.
Son 18 yılda bereketlendi
- Gece gündüz milletin refahı için çalışan Erdoğan iktidarının sayesinde 2011 yıllarında 440 bin ton çilek üretimi yapıldı. 2001-2002 döneminde bu rakam sadece 130 bin ton civarındaydı. Çilek üretimindeki artış yüzde 238.4 olarak kayıtlara geçti.
- 2000-2001 döneminde 75 bin ton seviyesinde olan antepfıstığı, 2018-2019 yılları arasında yüzde 2020 artışla 240 bin ton olarak hesaplandı.
- Çay üzerinden algı yürüten şer odaklarını hevesleri de kursaklarında kaldı. 2000-2001 döneminde 758 bin ton üretilen çay, 2018-2019 yılına gelindiğinde yüzde 86.6 oranından artarak 1 milyon 415 bin tona çıktı.
- Son 18 yılda fındığın rekoltesi de büyük ivme kazandı. 2000-2001 yılları arasında 470 bin ton mahsul alınan fındık, 2018-2019 yılları arasında yüzde 9.5 oranında artarak 515 bin ton seviyesine ulaştı.
- 2000-2001 döneminde 12 milyon 632 bin 522 ton olan şeker pancarı üretimi, 2018-2019 yılları arasında yüzde 42.9 artarak 18 milyon 54 bin 320 tona çıktı.
- 2001-2002 yılları arasında 8 milyon 890 bin ton üretilen domates geçtiğimiz iki yılda üretimi yüze 36.6 artarak 12 milyon 150 bin ton gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
- Sofralarımızın vaz geçilmezi biber ise AK Parti öncesi dönemde 1 milyon 480 bin ton üretilirken yüzde 72.5 artarak 2 milyon 554 974 ton mahsul alındı.
- Bamya, havuç, ıspanak, kabak, sarımsak, lahana, marul, mısır, pirinç, mercimek ve nohut gibi tarım ürünlerinde de AK Parti döneminde büyük artış yaşandı.