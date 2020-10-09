Saman lobisini kudurtan tablo

Başını CHP’nin çektiği muhalefet partilerinin, marjinal sol örgütlerin ve bu iki cenahın tetikçiliğini yapan yandaş medyanın iddialarının aksine AK Parti döneminde tarım ürünlerinde büyük artışların gerçekleştiği ortaya çıktı. Son dönemlerde ‘saman’ edebiyatını yoğunlaştıran ve tarımın çöktüğü yönünde algı oluşturan muhalefet ve yandaş medyasının aksine rakamlar Türkiye’nin tarım üretiminde iyi bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor.

Tarımda üretimin düştüğü iddiaları son dönemde şer odakları tarafından gündeme getirilse de AK Parti dönemiyle birlikte tarım ürünlerini üretiminde devasa artışların olduğu belirlendi. Muz, çilek, antepfıstığı, nar, greyfurt gibi ürünlerin yanı sıra; çay, şeker pancarı ve fındık gibi tarımsal gıdaların mahsulünde yüzde 600’lere varan artışların yaşandığı kaydedildi.

Çiftçi destek aldı mahsul arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda çağ atlayan Türkiye son 18 yılda tarım alanında da destan yazıyor. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ‘tarım bitti’, ‘çiftçi borç batağında’ gibi söylemlerle manipülasyon peşinde koşadursun, AK Parti döneminde tarım ürünlerindeki mahsul artışı göze çarpıyor. AK Parti öncesine kadar sadece zenginlerin alabildiği gıda ürünlerindeki üretim bolluğu çiftçiye ve tarıma verilen önemin bir başka kanıtı olarak dikkat çekiyor.

2000-2001 yıllarında 64 bin ton üretimi olan muz, 2018-2019 yılları arasında yüzde 678.1 oranında artarak 498.888 tona ulaştı.

2000-2001 yılları arasında 59 bin ton üretimi yapılan nar, 2018-2019 yıllarında yüzde 810 artış göstererek 537.847 tona kadar yükseldi.

Son 18 yılda bereketlendi