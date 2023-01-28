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Ekonomi Salzburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Ekonomi

Salzburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Salzburg Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli sekreter alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:59:00 -
Salzburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Salzburg Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

ÖNEMLİ: Sınav, Salzburg/ Avusturya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8.    Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
9.    Bilgisayar kullanabilmek

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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