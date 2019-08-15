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Salvini'den Open Arms'a bir yasak daha

Lazio Bölge İdare Mahkemesinin kara sularına giriş yasağını askıya aldığı İspanyol STK Proactiva Open Arms'a, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini tarafından bir yasak daha getirildi- Salvini: - "Open Arms gemisinin İtalyan kara sularına giriş yasağına dair yeni kararname imzaladım"- İspanyol STK Proactiva Open Arms: - "Yeni kararname tehdidinden sonra en sonunda bazı yetkililerin izin vermesiyle güvendeyiz ama limana giriş iznimiz yok"

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
Salvini'den Open Arms'a bir yasak daha

ROMA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a yönelik dün Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) giriş yasağını askıya alan kararına hem üst mahkemede itiraz etti hem de bir kez daha giriş yasağı getirdi.

Akdeniz'de kurtardığı 147 göçmenle iki haftadır denizde Avrupa devletlerinin güvenli liman vermesi için bekleyen Open Arms gemisi, İtalyan devletini ikiye böldü.

İçişleri Bakanı Salvini'nin önceden getirdiği "İtalyan kara sularına giriş" yasağını dün TAR'a yaptığı başvuruyla askıya aldıran Open Arms, TAR kararına dayanarak bu sabah erken saatlerde Lampedusa Adası'na yaklaşırken birkaç metre uzağında bulunduğu limana, Salvini'nin getirdiği ikinci yasak sebebiyle göçmenleri indiremedi.

- "Bu konudan asla vazgeçmeyeceğim"

TAR'ın acil durum gerekçesiyle giriş yasağının yürütmesini durduran kararına karşı çıkan Salvini, Twitter'dan hem bakanlık olarak bu karara itiraz ettiklerini hem de kendisinin yeni bir yasak getirdiğini ve bu konudan asla vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Salvini, dün akşam La Spezia kentinde düzenlediği mitingde de "Lazio Bölge İdare Mahkemesinde bir yargıç çıkıyor, 'Malta arama-kurtarma bölgesindeki bir İspanyol STK gemisi, İtalya'ya yanaşsın.' diyor. Benim bakanlığıma soruluyor bu. Benim cevabım: Hayır, Hayır ve Hayır." diye konuştu.

- "Halen bir limanımız yok"

Open Arms ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "14. gün. Kara göründü: Lampedusa. Salvini'nin kararnamesinin askıya alınmasıyla İtalyan kara sularındayız. Halen bir limanımız yok." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, Salvini'nin Open Arms'a yönelik ikinci yasak kararı, hükümette kriz yaşadığı 5 Yıldız Hareketi (M5S) kontenjanından kabineye giren Savunma Bakanı Elisabetta Trenta tarafından imzalanmadı.

Bakan Trenta, "Asla unutmamalıyız ki polemiklerin arkasında bugünlerde acı çeken, her türlü şiddet ve istismara maruz kalan çocuklar, gençler olduğunu unutmamalıyız. Siyaset, asla insanlığını kaybedemez, bu nedenle imzalamadım." açıklamasında bulundu.

Söz konusu haberler, İtalyan basınında da "Salvini ile TAR arasında bilek güreşi", "Open Arms Lampedusa'da", "Hükümette Savunma Bakanı, Salvini'nin yasağını imzalamıyor" başlıklarıyla yer aldı.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından birisi olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmedikleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İtalya, son olarak 5 Ağustos'ta yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran STK'lere yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.

Bütün bu önlemlere rağmen STK'ler ise denize açılıp göçmen kurtarmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
  1. İspanyol STK Proactiva Open Arms
  2. İtalya
  3. İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini

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