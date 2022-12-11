Salondakiler sözleriyle kahkahaya boğuldu! 12 yaşındaki Fevzi bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Samsun Gençlik Buluşmaları'nda gençlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Isabelle' şarkısını seslendirmesiyle sosyal medyada ünlenen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de dinledi.

Türker ile sohbet eden Erdoğan, "Birazcık kilo vermen lazım değil mi?" dedi. Türker de kilo vermek için diyetisyene gideceğini söyledi.

Erdoğan'ın "Ama hakkı, boya verir. Ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Şu güzelliğe bak. Allah nazardan saklasın." demesi üzerine Fevzi Kaan Türker, "Teşekkür ederim Başkanım, siz daha güzelsiniz." karşılığını verdi.

Ailesi de çocuklarının konservatuvarda okumak istediğini belirterek, Fevzi Kaan Türker'e bu yönde ek ders aldırdıklarını ifade etti.