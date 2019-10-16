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Salon sloganlarla inledi! Akar böyle cevap verdi

AK Parti Grup Toplantısı öncesi AK Partili vatandaşların "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarını cevapsız bırakmayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asker selamı ile karşılık verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:39
Salon sloganlarla inledi! Akar böyle cevap verdi

AK Parti Grup Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara karşılık veren Akar, asker selamı verdi.

"Hulusi baba bizi Suriye'ye götür"

Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürerken operasyon için yoğun mesai yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir destek de AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi. "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla toplantıya gelen Akar, partililere asker selamı ile karşılık verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:39
  1. Hulusi Akar

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 11 dk önce
    Maşallah hulusi baba biz de seninle gurur duyuyoruz.. Türkiye cumhuriyeti ve İslam alemi seninle gurur duyuyor. Allah yar ve yardımcın olsun.
  • Suat KılıçSuat Kılıç38 dk önce
    keşke bende orada olsaydım. Bende buradan sesleniyorum.Komutanım seninle gurur duyuyoruz.

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