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Gündem Salon önünde kuyruk oluştu! Başkan Erdoğan: Herhalde bitirmeye niyetiniz yok
Gündem

Salon önünde kuyruk oluştu! Başkan Erdoğan: Herhalde bitirmeye niyetiniz yok

Başkan Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına gazeteciler yoğun katılım gösterdi. Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:03:00 -
Salon önünde kuyruk oluştu! Başkan Erdoğan: Herhalde bitirmeye niyetiniz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına gazeteciler yoğun katılım gösterdi. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin uluslararası gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Medya Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı, gazetecilerin yoğun olarak katıldığı toplantılardan biri oldu.

Toplantı öncesi güvenlik kontrolünden geçirilen gazeteciler, salon önünde kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 37 dakika süren basın toplantısında art arda gelen sorular üzerine, gazetecilere yönelik olarak, "Herhalde bitirmeye niyetiniz yok" ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'ni 2 bini aşkın gazeteci takip etti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi, basın mensupları tarafından, Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde oluşturulan "Medya Merkezi"nden takip edildi.

Zirve için akredite olan 450 medya kuruluşundan 2 bin 346 basın mensubu, günlük Kovid-19 testi vererek "Medya Merkezi"ne alındı.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu merkezin içinde ve dışında kurulan dev ekranlardan, liderlerin programları izlendi.

Ayrıca merkezdeki basın toplantısı salonlarında da liderler zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Hüseyin

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