0553 313 94 23

Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"

İstanbul Meslekte birlik başkanı Ethem Yüksel Kahveci'nin TÜRMOB 23. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na 'Savaş' diyenlere tokat gibi cevaplar verdi.

15 Ekim 2019 Salı 13:59

İstanbul Meslekte birlik başkanı Ethem Yüksel Kahveci, TÜRMOB 23. Olağan Gene Kurulu'nda, türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Savaş' diyenlere sert çıktı. Kahveci, "'Savaşa Hayır' söylemini şiddetle reddediyorum. Suriye sınırında bir savaş yoktur, it ve çakal temizleme operasyonu vardır." dedi. Kahveci'nin sözleri sonrası salon alkışlarla ayağa kalktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:59
  1. İstanbul Meslekte birlik başkanı Ethem Yüksel Kahveci

YORUM YAZ

  • Murat gözükaraMurat gözükara10 dk önce
    ALLAH.. INA GURBAN... BU ÜLKEDE ARTIK KRAL ÇIPLAK DİYEN... DÜRÜST VATAN SEVERLERİN SESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI. YÜKSELECEKTE... ÜLKEMDEKİ .. SOYLARI ARTIK BUNU BİLE...
  • SakaryalıSakaryalı14 dk önce
    Helal olsun kardeşim, ağzına yüreğine sağlık
  • YusufYusuf18 dk önce
    Helal olsun agzine yuregine saglik.
  • Ovalı Ovalı 19 dk önce
    Dilinesağlık. ALLAHsenden razı olsun
  • Mehmet karaMehmet kara20 dk önce
    Helal olsun sayın konuşmacıya havlayan gavurlara iyi haddini bildirmiş

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Depresyon için hangi doktora gidilir?
  1. Depresyon için hangi doktora gidilir?
  2. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
  3. PKK'ya yakın paçavradan alçak..
  4. Kalp damar sağlığı için neler..
  5. Imran Khan Riyad'a gidiyor!
  6. Dualar Mehmetçik'in muzafferiyeti için
  7. 'İran tankerine yönelik saldırı bir ya..
  8. Bir ülke daha harekete geçti! Skandal..
  9. Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt..
  10. Çin'de "kuraklık" alarmı
  11. Tel Abyad kırsalındaki terör..
  12. İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
  13. Mehmetçik'in FOX muhabirine verdiği..
  14. Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Esed..
  15. Volkswagen, harekat nedeniyle fabrika..
  16. YPG'li teröristleri korku sardı! Kaçma..
  17. Barış Pınarı Harekatı paylaşımı..
  18. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili..
  19. 'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan..
  20. Evinin bahçesinde ölü bulundu!
  21. Suudi Arabistan'a çok sert tepki
  22. Münbiç'ten ateş açıldı: 1 askerimiz..
  23. Fransız rejisine tokat gibi gönderme!..
  24. BM'den Barış Pınarı Harekatı tehdidi:..
  25. Norveç'in Rusya'ya karşı kullanmak..
  26. Türk büyükelçiler, dünyaya Barış..
  27. Türkiye'nin operasyonu çatırdayan Batı..
  28. Isparta'da dehşet veren olay!..
  29. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
  30. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

Günün Karikatürü

15 Ekim 2019
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz