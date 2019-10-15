Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır" İstanbul Meslekte birlik başkanı Ethem Yüksel Kahveci'nin TÜRMOB 23. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na 'Savaş' diyenlere tokat gibi cevaplar verdi.

İstanbul Meslekte birlik başkanı Ethem Yüksel Kahveci, TÜRMOB 23. Olağan Gene Kurulu'nda, türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Savaş' diyenlere sert çıktı. Kahveci, "'Savaşa Hayır' söylemini şiddetle reddediyorum. Suriye sınırında bir savaş yoktur, it ve çakal temizleme operasyonu vardır." dedi. Kahveci'nin sözleri sonrası salon alkışlarla ayağa kalktı.

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