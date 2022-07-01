Salmonella nedir? Belirtileri nelerdir? Çikolatada ikinci salmonella vakası

Barry Callebaut tarafından yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada 27 Haziranda bakteri bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Hazirandan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.

Nisan ayında da Ferreronun Belçikanın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella bakterisinin bulaştığı kişilerde özellikle yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal belirtileri görülür.

Kimler riskli gruptadır?

Çocuklarda,

Yaşlı insanlarda,

Bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebilir.

Salmonella bakterisine karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

Salmonella bakterisi su ve gıdalarla bulaştığı için çok hızlı bir şekilde yayılabilecek bir bakteridir. Salmonellanın yayılmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına uymak ve güvenilir olmayan yerlerden çiğ gıda tüketiminin olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Salmonella bakterisi hangi gıdalarda görülür?

Yumurta, süt gibi proteinli gıdalarda,

Beklemiş sütlaç,

İyi şekilde saklanmamış yaş pastalar,

Dışarıda bekletilmiş tavuklarda daha çok görülür.

Salmonella bakterisinden korunmak için güvenli gıda tüketimi oldukça önemlidir. Bu yüzden;

İyi bir şekilde pastörize edilmiş sütler tüketilmeli,

İyi pişirilmiş tavuk yenmeli,

Çikolata ambalajlandıktan sonra temiz ellerle açılmalıdır.

Salmonella nasıl bulaşır?

Salmonella bakterisi bu bakteri ile kirlenmiş gıdaların tüketilmesi sonrasında bulaşır. Gıda güvenliğine uygun olmayan gıdaların tüketilmesi veya özellikle protein (süt, yumurta, et veya et suyu) ağırlıklı yiyeceklerin tüketilmesi ile bulaşır.

Salmonella nasıl tedavi edilir?

Salmonella grubu bakteriler için antibakteriyel tedaviler vardır. Hastalar muayene edildikten sonra doktor tarafından reçete edilmiş edilen antibiyotiklerle ortalama 10 ile 14 gün tedavi verilir. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra uygun sıvı alınmasının sağlanması ve ishal diyetinin yapılması önemlidir.

Salmonella bakterisi hangi durumlara yol açar?

Erken dönemde teşhisi ile uygun antibiyotiklerle tedavi edilebilen salmonella, bağışıklığı baskılanan kişilerde ve çok küçük çocuklarda veya geç tanı konulursa ölüme sebep olabilir. Salmonella susuzluğa sebep olarak hastaların hastaneye yatma oranını da artırabilir. Bağırsaklarda delinmelere yol açan durumlarda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. Bu yazı Prof. Dr. Süda Tekin tarafından hazırlanmıştır.