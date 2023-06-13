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Gündem Sallama çay tartışması işverene pahalıya patladı! İşçi hukuk mücadelesini kazandı! Çok ilginç olay! Bakın ne kadar ödeyecek
Gündem

Sallama çay tartışması işverene pahalıya patladı! İşçi hukuk mücadelesini kazandı! Çok ilginç olay! Bakın ne kadar ödeyecek

Yeniakit Publisher
2023-06-13 14:54:00 -
Sallama çay tartışması işverene pahalıya patladı! İşçi hukuk mücadelesini kazandı! Çok ilginç olay! Bakın ne kadar ödeyecek

Diyarbakır'da misafire "demleme" yerine "sallama" çay verdiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işverenin işçiye 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Diyarbakır'da misafire "demleme" yerine "sallama" çay verdiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işverenin işçiye 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Merkez Kayapınar ilçesinde çalıştığı özel hastanede 2 yıl önce misafire "sallama" çay ikram gerekçesiyle yöneticisiyle çıkan tartışmanın ardından işten çıkarılan Mehmet Kızıltaş, Diyarbakır 3. İş Mahkemesinde haklarının iadesine ilişkin dava açtı.

Avukat Hanifi Kandemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkili Kızıltaş'ın 20 Haziran 2013'te davalı şirkette aşçı olarak çalışmaya başladığı, iş akdinin 19 Ekim 2021'de feshedildiği belirtildi.

Olay günü yöneticisinin çayın demli olmaması ve hazır sallama çay kullanılması nedeniyle Kızıltaş'ı azarladığı iddia edilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
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"Müvekkil, yöneticiye gündüz talimat gereği demleme çay yapılmadığını söylemiştir. Buna rağmen müvekkil azarlanmasına ve iş akdinin feshedilmesi tehdidine rağmen hakaret ve fiziki müdahalede bulunmadan tepkisini göstermiştir. Böyle basit bir mevzu için çocuk gibi azarlanıp tahrik edilen müvekkilin iş akdi feshedilmiştir. Yasayla belirlenmiş herhangi bir iş akdinin feshi yokken bu şekilde iş akdinin feshedilmesi hukuka aykırıdır. Haksız şekilde işten çıkarılan müvekkilin işine dönmesi için işe iade davası açma mecburiyetimiz doğmuştur."

Dilekçede, iş akdinin feshini geçersizliğinin tespiti kararıyla İş Kanunu'nun 21. maddesi gereği işe başlatılması, başlatılmaması halinde müvekkile 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesi, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için de müvekkile 4 aylık ücret talep edildi.

Davalı taraf ise verdiği dilekçede, "Sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini, davanın mesnetsiz, gerçeğe aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu" öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Kızıltaş'ın açtığı davada işverenin 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.

 

 

 

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