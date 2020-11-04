Salıncak eyalet ne demek? ABD 2020 başkanlık seçim sonuçları

ABD'de seçim sürecinde başkan adayları seçmenleri değil, oyların her iki şekilde de eğilim gösterebileceği "kritik eyaletleri" hedef alıp buralarda delege kazanmaya çalışıyor.

Salıncak eyalet ne demek?

2020 seçimleri için bu eyaletler Florida, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Arizona olarak görünüyor. Öyle ki bu eyaletleri alan 'seçimi kazanır' bile deniliyor.

Belki de en kritik eyaletler arasında sayılan Florida'da ABD Başkanı Trump kazandı.

29 delegenin bulunduğu Florida eyaletinde oyların yüzde 96'sı sayıldı. Donald Trump oyların %51,2'ünü alırken, Joe Biden %47,8'ini aldı.

5 delegenin bulunduğu ve en kritik eyaletler arasında sayılan bir diğer yer olan Kuzey Carolina'da ise Joe Biden önde götürüyordu ancak sonradan tablo değişti.

Oyların yüzde 95'inin sayıldığı eyalette Biden yüzde 48.7 alırken, Donald Trump yüzde 50.1'e yükseldi.

Çeşitli anketler yapan FiveThirtyEight şirketi, 13 eyaleti salıncak eyalet olarak ifade ediyor. Buna göre Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Caroline, Ohio, Pensilvanya, Teksas ve Wisconsin eyaletleri salıncak eyalet olarak belirlendi. Real Clear Politics'in yaptığı bir analizde, bu eyaletler arasında Virginia da yer alıyor.