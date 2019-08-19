Salim Dervişoğlu Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapanacak Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle İlkadım Köprüsü-Elmas Sokak arasındaki kısım, 20 Ağustos Salı günü 04.

Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle İlkadım Köprüsü-Elmas Sokak arasındaki kısım, 20 Ağustos Salı günü 04.00-07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü - Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki kısımda yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle Salim Dervişoğlu Caddesi, 20 Ağustos Salı günü 04.00 - 07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun 2019/255 kararı ile alt yapı çalışmaları kapsamında İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü - Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki 3 kilometrelik kısımda araç trafiğine 3 buçuk saatlik ara verilecek.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki 3. etap çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.D - 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metre uzunluğunda inşa ediliyor.

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