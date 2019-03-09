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Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer oldu

Manisa 1.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:47
Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer oldu

Manisa 1. Amator Lig B Grubu’nda mücadele eden ve aynı zamanda güçlü alt yapısıyla bilinen Salihlispor’un genç yıldız adayı oyuncusu Egemen Işın, Atınordu’ya transfer oldu.


Uzun yıllardır altyapıya verdiği önemle birçok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor, önemli bir oyuncusunu daha Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşıyor. Salihlispor forması giyen 11 yaşındaki yetenekli futbolcu Egemen Işın, Altınordu’ya transfer oldu. Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, “2008 doğumlu oyuncumuz Egemen Işın’ı altyapı devi Altınordu gibi kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah yolunu açık etsin, çok iyi yerlere geleceğinden şüphem yok. Daha birçok yetenekli oyuncuyu alt yapımızda barındırıyoruz kısa zamanda onları da Türk futboluna kazandıracağız” dedi.


“Antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde 12 ay boyunca devam ediyoruz" diyen Türkkan, "Oyuncularımızı resmi lig, özel turnuvalar ve hazırlık maçları dahil ortalama 45-50 arası maç sayısına ulaşıyoruz. Amacımız Türk futboluna doğru hizmet etmektir. Salihli gençliğine ışık olmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı iyi yerlerde görmek mutluluğumuzu kat kat artırıyor” dedi.


Yıldız adayı Egemen Işın ise “Bugün yaşadığım mutluluğun en önemli sebebi olan Abdullah Türkkan hocama teşekkür ediyorum. Yol gösterdi, hep yanımda oldu bu günlerimin mimarı kendisidir, Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizi asla unutmayacağım üzerimde hakkınız çok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:47
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